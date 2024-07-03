В Белом доме запланировали две встречи из-за провальных дебатов Байдена

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

В Белом доме 3 июля пройдут две встречи после провального выступления на дебатах президента США Джо Байдена, который собирается идти на второй срок.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что глава государства пригласил губернаторов-демократов и лидеров партий в конгрессе на разговор в среду, 3 июля. По данным источников Associated Press, встреча пройдет в онлайн-формате, ее инициаторами выступили губернаторы-демократы.

Губернатор Миннесоты и председатель Ассоциации губернаторов-демократов Тим Уолц рассказал, что губернаторы назвали выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом «очевидно слабым». По мнению Уолца, эта же тема будет обсуждаться на встрече в среду.

Согласно расписанию Байдена, встреча пройдет в 18:30 и будет закрыта для прессы.

Вторая встреча пройдет в этот же день в 12:30 (19:30 мск). Глава аппарата Белого дома Джефф Зинтс запланировал провести звонок «со всем персоналом», передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, у главы государства была простуда, но никаких лекарств он не принимал.

Байден после сказал, что уже не так хорош на дебатах, как раньше. Он рассказал, что перед дебатами проехал около 100 часовых поясов и «чуть не уснул на сцене».