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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае два сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

При массированной атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы. Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

О массированной атаке дронов на Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани региональный оперштаб сообщил в 2:38 ночи.

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В регионе, по данным властей, в результате падения обломков дронов пострадали четыре человека. Погиб сотрудник котельной в Краснодаре. Повреждения получило здание краснодарского автовокзала «Южный» и котельная. Однако, по словам главы города Евгения Наумова, «серьезных разрушений инфраструктуры нет».

По сообщению Минобороны, за ночь российские военные уничтожили 43 беспилотника над территорией края.

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Теги
Краснодарский край МЧС БПЛА

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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