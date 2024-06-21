В Краснодарском крае два сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов
При массированной атаке беспилотников на Краснодарский край пострадали два сотрудника МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы. Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
О массированной атаке дронов на Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани региональный оперштаб сообщил в 2:38 ночи.
В регионе, по данным властей, в результате падения обломков дронов пострадали четыре человека. Погиб сотрудник котельной в Краснодаре. Повреждения получило здание краснодарского автовокзала «Южный» и котельная. Однако, по словам главы города Евгения Наумова, «серьезных разрушений инфраструктуры нет».
По сообщению Минобороны, за ночь российские военные уничтожили 43 беспилотника над территорией края.
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