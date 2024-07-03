Адвокат задержанного в Аргентине россиянина допустил отказ от экстрадиции

Украина вовремя не предоставила Аргентине обоснования для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, поэтому суд может отказать Киеву в его выдаче. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Кристиан Рубилар.

В мае аргентинский суд направил Киеву запрос с просьбой предоставить основания для экстрадиции Чуркина и назвать законы, по которым украинская сторона считает себя компетентной для проведения суда над ним. Украина до этого подавала документы, но их оказалось недостаточно.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — заявил Рубилар.

Россиянина Игоря Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины в конце января 2024 года. 1 февраля суд отпустил мужчину под подписку о невыезде.

В Государственном бюро расследований Украины утверждали, что задержанный в Аргентине является сыном российского бизнесмена. Игорь Чуркин, по данным ведомства, «обманом пытался сохранить бизнес на Украине». В 2022 году принадлежащая ему компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в госбанке под залог имущества. Чуркин потратил деньги сам и не стал возвращать их. Чтобы избежать потери имущества, мужчина разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком.

В октябре 2023 года украинское ГБР предъявило Чуркину подозрение в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод», ЛАЗ). По данным ведомства, это привело к убыткам предприятия более чем на 350 млн грн ($9,3 млн).