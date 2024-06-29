В США заключили контракт на выпуск ракет ПВО Patriot на $4,5 млрд

Армия США заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает пресс-служба Сухопутных войск страны.

Стоимость сделки по созданию модернизированных ракет PAC-3 MSE — $4,5 млрд.

«Контракт позволит расширить производственные мощности для этой важнейшей системы оружия (Patriot — РБК), которая имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру», — заявил Дуглас Буш, помощник американского министра армии Кристин Вормут по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий.

Ракеты PAC-3 MSE «позволяют противодействовать угрозам, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и авиацию», отмечено в сообщении.

Срок выполнения обязательств в контракте не указан.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970 годов американской оборонной компанией Raytheon. Эти комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны. PAC-3 MSE разработана компанией Lockheed Martin в 2014 году. Модернизированная версия отличается от базовой ракеты двигателем большей мощности, увеличенным оперением и усовершенствованной системой наведения. PAC-3 MSE предназначена для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также самолетов противника.

В апреле 2023 года на Украину из Германии прибыла первая система Patriot. На данный момент у Киева есть минимум четыре ЗРК, в том числе из США. Однако весной 2024 год президент страны Владимир Зеленский заявил о нехватке 25 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства страны. В Минобороны России неоднократно сообщали об уничтожении пусковых установок и ракет этих комплексов.

В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны».

Ранее Financial Times сообщила, что оборонная промышленность США переживает рекордный производственный бум в связи с ростом заказов благодаря пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако будущее комплекса остается неопределенным, сообщили газете эксперты. По мнению опрошенных изданием экспертов, в отрасли произошел резкий скачок финансирования, но это не гарантирует устойчивого, долгосрочного роста, необходимого для обеспечения вооруженных сил США или их партнеров.