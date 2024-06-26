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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок оружия ВСУ

Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Последний раз министры обороны России и США созванивались в марте 2023 года, когда российское военное ведомство возглавлял Шойгу. В ходе разговора Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок Украине вооружений
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусовов в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остиным предупредил его об опасности дальнейшей эскалации из-за продолжения поставок американского оружия Украине, сообщает российское Минобороны.

Министры созвонились 25 июня по инициативе американской стороны, сообщал ранее официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. По его словам, в ходе разговора Остин в том числе заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине.

Российское Минобороны уточнило, что Белоусов в разговоре с Остиным указал ему на опасность эскалации из-за поставок американского оружия Украине, «также были обсуждены другие вопросы».

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Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до сегодняшнего дня не общался.

Отношения США и России резко ухудшились после начала военной спецоперации на Украине. Вашингтон ввел против Москвы десятки пакетов санкций и поставляет летальное оружие Киеву. Россия осуждает действия США, настаивая, что это не изменит целей спецоперации, но только затянет конфликт и усугубит страдания украинского народа.

Вместе с этим Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о рисках эскалации, в том числе из-за обсуждаемой на Западе возможности использовать поставляемое Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России (за исключением Крыма и новых регионов). «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта?» — задавался вопросом российский президент Владимир Путин.

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Андрей Белоусов Ллойд Остин телефонный разговор США Пентагон поставки оружия Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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