Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок оружия ВСУ

Последний раз министры обороны России и США созванивались в марте 2023 года, когда российское военное ведомство возглавлял Шойгу. В ходе разговора Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации из-за поставок Украине вооружений

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусовов в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остиным предупредил его об опасности дальнейшей эскалации из-за продолжения поставок американского оружия Украине, сообщает российское Минобороны.

Министры созвонились 25 июня по инициативе американской стороны, сообщал ранее официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. По его словам, в ходе разговора Остин в том числе заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине.

Российское Минобороны уточнило, что Белоусов в разговоре с Остиным указал ему на опасность эскалации из-за поставок американского оружия Украине, «также были обсуждены другие вопросы».

Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до сегодняшнего дня не общался.

Отношения США и России резко ухудшились после начала военной спецоперации на Украине. Вашингтон ввел против Москвы десятки пакетов санкций и поставляет летальное оружие Киеву. Россия осуждает действия США, настаивая, что это не изменит целей спецоперации, но только затянет конфликт и усугубит страдания украинского народа.

Вместе с этим Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о рисках эскалации, в том числе из-за обсуждаемой на Западе возможности использовать поставляемое Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России (за исключением Крыма и новых регионов). «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта?» — задавался вопросом российский президент Владимир Путин.