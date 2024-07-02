Молдавия отклонила мирное предложение Приднестровья

Тирасполь, Приднестровье (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Молдавия отклонила предложенную Приднестровьем декларацию о мирном урегулировании отношений, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, передает его пресс-служба.

Красносельский отметил, что в декларации содержится призыв к миру, взаимному уважению и выполнению договоренностей. «Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем — зафиксируем это желание», — призвал Красносельский.

В 2019 году Молдавия и Приднестровье приостановили переговоры в формате «пять плюс два». В него входили Молдавия и Приднестровье в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Красносельский признал, что сейчас такой формат переговоров невозможен «в силу объективных и субъективных причин», отметив, что нельзя «не работать вообще».

В ноябре 2023 года глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что формата «пять плюс два» больше не существует и воскресить его невозможно. НАТО и Евросоюз «убивают» такой формат урегулирования, говорил глава МИДа России Сергей Лавров.

В правительстве Молдавии ранее исключали силовое решение ситуации, называя единственным способом урегулирования переговорный процесс.