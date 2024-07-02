 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Молдавия отклонила мирное предложение Приднестровья

Тирасполь,&nbsp;Приднестровье
Тирасполь, Приднестровье (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Молдавия отклонила предложенную Приднестровьем декларацию о мирном урегулировании отношений, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, передает его пресс-служба.

Красносельский отметил, что в декларации содержится призыв к миру, взаимному уважению и выполнению договоренностей. «Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем — зафиксируем это желание», — призвал Красносельский.

В Кишиневе заявили о желании вступить в ЕС вместе с Приднестровьем
Политика
Фото:Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

В 2019 году Молдавия и Приднестровье приостановили переговоры в формате «пять плюс два». В него входили Молдавия и Приднестровье в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, США и Евросоюз в качестве наблюдателей. Красносельский признал, что сейчас такой формат переговоров невозможен «в силу объективных и субъективных причин», отметив, что нельзя «не работать вообще».

В ноябре 2023 года глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что формата «пять плюс два» больше не существует и воскресить его невозможно. НАТО и Евросоюз «убивают» такой формат урегулирования, говорил глава МИДа России Сергей Лавров.

В правительстве Молдавии ранее исключали силовое решение ситуации, называя единственным способом урегулирования переговорный процесс.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Молдавия Приднестровье мирное урегулирование
Материалы по теме
В Кишиневе заявили о желании вступить в ЕС вместе с Приднестровьем
Политика
Молдавия и Украина договорились о транзите газа России в Приднестровье
Экономика
В Приднестровье продлили режим террористической опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 17:39
Глава Пентагона анонсировал военную помощь Украине на сумму $2,3 млрд Политика, 20:33
Нидерланды забили на 20-й минуте. Что происходит на Евро Спорт, 20:24
Российские корабли с «Адмиралом Горшковым» зашли в порт Венесуэлы Политика, 20:21
Решившая сменить гражданство россиянка победила украинку на Уимблдоне Спорт, 20:17
Депутаты предложили повторно проверять водителей после 80 лет Политика, 19:54
МЧС сообщило о росте числа утоплений из-за наступления жары Общество, 19:39
Молдавия отклонила мирное предложение Приднестровья Политика, 19:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Рублев проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Спорт, 19:28
КНДР сообщила об успешном испытании ракеты со сверхтяжелой боеголовкой Политика, 19:27
Лукашенко заявил об активизации ВСУ и призвал Киев «не шалить» Политика, 19:25
Легионер ЦСКА пропустил сборы клуба из-за судебного процесса в Чили Спорт, 19:25
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 19:22
Команда Трампа рассказала о планах «радикальной переориентации» НАТО Политика, 19:11
Объем торгов валютными фьючерсами на Мосбирже в июне взлетел на 80% Инвестиции, 18:56