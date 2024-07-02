В Минздраве рассказали, как избежать солнечного и теплового удара у детей

В Минздраве предупредили об угрозе солнечного и теплового удара у детей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Необычно жаркая погода, установившаяся в европейской части России в начале июля, может нести угрозу здоровью не только пожилых или ослабленных взрослых, но и вполне здоровых детей. Родители часто не понимают, какие действия могут привести к тепловому или солнечному удару у ребенка.

Педиатр, заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова привела перечень рекомендаций, которые помогут предотвратить эти тяжелые состояния у детей в жаркую погоду.

По словам эксперта, вероятность теплового или солнечного удара возрастает при высокой — около 30°C — температуре воздуха. Кроме того, повышается риск обезвоживания. Все это может стать испытанием для организма как ребенка, так и взрослого человека.

Тепловым ударом называется тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом, сопровождающееся сонливостью, головной болью, общей слабостью, головокружением. Солнечный удар — это особая форма теплового удара, болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы.

Макарова привела список правил, которых стоит придерживаться, чтобы избежать подобных состояний у ребенка:

Исключить нахождение ребенка под прямыми солнечными лучами днем. Дневное солнце особенно опасно детям в возрасте до года, его нужно исключить полностью.

Использовать только легкую, свободную, светлую одежду из натуральных тканей.

Обязательны головные уборы — светлые панамки, шапочки или платочки, которые в сильную жару можно намочить.

Пребывание ребенка на свежем воздухе желательно, но только в тени деревьев или под тентом. Эксперт рекомендует игры с водой для охлаждения и закаливания детей.

Постоянно давать ребенку воду, даже если он не хочет пить. Это может быть простая фильтрованная вода, не слишком сладкий компот или разбавленный сок, зеленый чай. Сладкие газированные напитки не утоляют жажду, могут привести к обезвоживанию.

Не заставлять ребенка есть в жару, если он этого не хочет. Эксперт рекомендует фрукты или овощи, а также кисломолочные продукты, особенно айран. Ужин тоже не должен быть тяжелым — нужно избегать жирных и жареных блюд.

В дневные часы ребенку нужен сон, для детей постарше — как минимум отдых в хорошо проветриваемом помещении.

Организовывать тихие игры вечером, укладывать ребенка спать пораньше, помнить, что жара требует напряжения от всех систем организма, поэтому утомляет.

1 июля 2024 года почти в 30 городах России зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до более плюс 30 градусов Цельсия. Температурные рекорды установлены в том числе в Пскове, Чите, Санкт-Петербурге и других городах.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова также заявила о рекордно теплом начале июля в Москве за 25 лет. Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об аномальной жаре до плюс 33 градусов в период с 1 по 3 июля. В Подмосковье температура может повыситься до плюс 36 градусов.