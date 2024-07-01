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В Москве и Подмосковье предупредили об аномальной жаре

В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы и Московской области ждет аномально жаркая погода, предупредил Гидрометцентр России.

Период предупреждения будет действовать как минимум до 16 часов 3 июля из-за очень высокой температуры воздуха. В дневные часы она поднимется до 30-33 градусов по прогнозам синоптиков. Кроме того, в регионе будет действовать пожарная опасность с 9 часов утра 2 июля до 4 июля. Такие же предупреждения действуют для Подмосковья.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Об аномальной жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал РБК, что во вторник, 2 июля, воздух прогреется до 32-34 градусов, в среду температура сохранится, в четверг — опустится до 30-31 градуса, а в пятницу снова поднимется на уровень 32-34 градусов. «Вот это действительно такая тревожная ситуация, потому что если в квартире нет кондиционера, то организм не успевает восстановиться после дневного зноя», — сказал синоптик.

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму, в то же время осадков выпало 241% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Теги
аномальная жара жара Москва Московская область Погода Росгидрометцентр
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