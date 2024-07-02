Посольство призвало Эстонию остановить демонтаж надгробий красноармейцев

Фото: Посольство России в Эстонии

Посольство России в Эстонии выразило протест в связи с начавшимся демонтажем надгробий красноармейцев на острове Сааремаа и направило в МИД Эстонии ноту с призывом остановить работы. Об этом сообщила пресс-служба посольства в телеграм-канале.

«Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что власти Эстонии проявляют «демонстративную заботу о памятниках сражавшимся на стороне Гитлера». Российские дипломаты направили в МИД Эстонии ноту с призывом «остановить кощунственные действия» и сохранить объекты советского военно-мемориального наследия.

Сражение в поселке Техумарди произошло в ночь с 8 на 9 октября 1944 года. По оценке посольства России, это было «тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны». Дипломаты подчеркнули, что среди бойцов, сражавшихся за освобождение острова от немецко-фашистских захватчиков, было «огромное количество эстоноземельцев», предков современных эстонцев.

В январе 2023 года правительство Эстонии выделило €916 405 тыс. на демонтаж и перенос советских военных памятников. За несколько месяцев до этого, в ноябре 2022 года, рабочая группа правительства Эстонии картографировала 322 советских памятника и решила, что 244 из них нужно снести или заменить. Из 322 изученных монументов 213 находятся на воинских захоронениях.

При этом некоторые значимые советские памятные символы рабочая группа сочла возможным сохранить ввиду культурной ценности. Такое решение было вынесено касательно мемориала Техумарди и расположенной там братской могилы 330 погибших во Второй мировой войне, так как мемориал является «важным модернистским монументом».