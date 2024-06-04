В Харькове снесли памятник Михаилу Ломоносову
Памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову снесли в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».
Монумент простоял больше 22 лет. Его установили в 2002 году в микрорайоне Салтовка. Композиция представляла собой бюст ученого, пишущего пером на бумаге, исполненный из черного камня и установленный на постаменте из белого гранита. Над созданием памятника работал харьковский скульптор Александр Табатчиков.
Согласно данным онлайн-карт города, памятник ученому-естествоиспытателю находился в районе парка культуры и отдыха «Победа» напротив Дворца детского юношеского творчества.
Горсовет Харькова решил убрать композицию еще в прошлом году в соответствии с законом о деколонизации топонимики.
После начала военной операции на Украине стали переименовывать названия топонимов и других объектов, которые связаны с Россией и СССР, и демонтировать памятники.
Летом 2022 года Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен был заняться координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».
Так, 2 мая в Киеве запланировали демонтировать памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.
Кроме того, в списке объектов, которые хотят снести, есть памятники Юрию Гагарину и Максиму Горькому. Также власти Киева хотят убрать изображение Владимира Ленина на одной из станций метро.
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