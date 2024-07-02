Прокуратура: взрыв в доме в Стерлитамаке произошел при ремонте газовых сетей

Прокуратура Башкирии назвала причину взрыва в доме в Стерлитамаке

Фото: Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Взрыв газа в многоквартирном доме Стерлитамака в Башкирии произошел при ремонте газового оборудования, сообщает прокуратура республики.

По информации ведомства, взрыв произошел около 11:00. Сотрудники газовой службы устанавливали причины утечки газа в многоквартирном доме по улице Артема, когда произошел «хлопок».



«В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда», — уточнили в ведомстве.



Одна женщина при взрыве погибла, двое несовершеннолетних и двое сотрудников газовой службы получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

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Ранее о взрыве в многоквартирном доме и гибели одного человека, сообщила пресс-служба администрации города.

Там причиной взрыва назвали неосторожное обращение с бытовым газом.

На месте происшествия развернут оперативный штаб во главе с мэром города Рустемом Газизовым.

«Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.