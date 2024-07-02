Кадры с последствиями взрыва газа в доме в Стерлитамаке

Выбило дверь и стену: последствия взрыва газа в доме в Стерлитамаке

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В городе Стерлитамак в Башкирии в жилой многоэтажке взорвался бытовой газ. Из-за взрыва выбило входную металлическую дверь с домофоном, в квартире — окна. Также взрывом погнуло в квартире внутреннюю стену. На фотографиях, которые сделали внутри дома, видны сломанные вещи и многочисленные обломки. Взрывом выбило двери в двух квартирах.

Внутри дома проводили ремонтные работы газового оборудования, сообщила башкирская прокуратура.

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Взрыв газа произошел утром 2 июля. Во время него погиб один человек, семь — пострадали.