В Брянской области во второй раз за ночь сработала ПВО

В Брянской области во второй раз за ночь сработала противовоздушная оборона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава Брянской области. Он отметил, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов, в том числе и Брянская область. В ночь на 2 июля в регионе сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, пострадавших не было.

В ночь на 1 июля в регионе сбили 18 беспилотников. Семь из них уничтожили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Еще шесть дронов сбили над Выгоничским районом и три — на подлете к Брянску.