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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области во второй раз за ночь сработала ПВО

Богомаз: в Брянской области сбили второй беспилотник за ночь
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области во второй раз за ночь сработала противовоздушная оборона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава Брянской области. Он отметил, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте.

Над Брянской областью сбили четыре дрона
Политика

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов, в том числе и Брянская область. В ночь на 2 июля в регионе сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, пострадавших не было.

В ночь на 1 июля в регионе сбили 18 беспилотников. Семь из них уничтожили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Еще шесть дронов сбили над Выгоничским районом и три — на подлете к Брянску.

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Теги
Персоны
Брянская область беспилотники ПВО Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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