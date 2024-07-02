В Брянской области сбили дрон

В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Суражским районом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений не было. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил Богомаз. Он поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Брянская область регулярно попадает под атаки дронов и обстрелы. В ночь на 1 июля в регионе сбили 18 беспилотников. Семь из них уничтожили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Еще шесть дронов сбили над Выгоничским районом и три — на подлете к Брянску.

28 июня в Брянской области сбили 12 беспилотников, 29 июня — один, а 30 июня — еще четыре беспилотных аппарата.