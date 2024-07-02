Ульянов объяснил включение России в список стран с высокими доходами

Включение России в список стран с высоким уровнем дохода показывает провал западных санкций, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.

«Это изменение в классификации показывает, насколько «эффективны» антироссийские санкции. Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», — отметил Ульянов.

По данным Всемирного банка, в России в 2023 году валовой национальный доход на душу населения составил $14 250. ВНД — это ВВП плюс сальдо доходов, полученных гражданами страны из-за рубежа и вывезенных иностранцами за рубеж. В категорию стран с высоким уровнем доходов перевели также Болгарию и Палау.

В 2022 году ВБ признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего, ВНД на душу населения составил $12 830. Перевод в другую категорию в банке связали с экономической активностью, которая в 2023 году была обусловлена «значительным ростом» военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%).

Вместе с Россией в категорию стран с высокими доходами Всемирный банк перенес также Болгарию, где ВВП вырос на 1,8% благодаря потребительскому спросу, и Палау. В этой стране, как отметил ВБ, номинальный ВНД увеличился на 10,0%.