Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем доходов

По данным Всемирного банка, в России в 2023 году валовой национальный доход на душу населения составил $14 250, а годом ранее — $12 830. В категорию стран с высоким уровнем доходов перевели также Болгарию и Палау

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Всемирный банк внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более $14 005. ВНД — это ВВП плюс сальдо доходов, полученных гражданами страны из-за рубежа и вывезенных иностранцами за рубеж. В России, по оценкам организации, в 2023 году показатель составил $14 250.

ВБ классифицирует страны по четырем группам доходов: высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. При расчете ВНД на душу населения в долларах США Всемирный банк использует метод «Атлас». В нем используется коэффициент пересчета, который представляет собой среднее значение обменного курса страны за данный год и два предыдущих года с поправкой на разницу в темпах инфляции между рассматриваемой страной и странами Еврозоны, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов.

В 2022 году ВБ признал Россию страной с уровнем доходов выше среднего, ВНД на душу населения составлял $12 830. Перевод в другую категорию в банке связали с экономической активностью, которая в 2023-м была обусловлена «значительным ростом» военных расходов, восстановлением торговли (+6,8%), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%). «Эти факторы привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД России на душу населения вырос на 11,2%», — говорится в сообщении ВБ.

По данным Росстата, в 2023 году среднедушевой доход всех россиян составлял 53,1 тыс. руб. (показатель вычисляется путем деления общего объема денежных доходов за год на среднегодовую численность населения). Медианный среднедушевой доход (то есть доход, который делит население на две равные части: 50% обладают доходами выше этой величины, а 50% — ниже) составил 40,1 тыс. руб. Соотношение — 75,5% (близко к норме последнего десятилетия). Разрыв медианы и среднего дохода связан с тем, что меньшинство получает очень высокие доходы, а большинство — гораздо более низкие. По данным Росстата, доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза (2023 год).

Вместе с Россией в категорию стран с высокими доходами Всемирный банк перенес также Болгарию, где ВВП вырос на 1,8% благодаря потребительскому спросу, и Палау. В этой стране, как отмечает ВБ, номинальный ВНД увеличился на 10,0%.

Свое положение в минувшем году улучшили также Украина, Алжир, Иран, Монголия: Всемирный банк перевел их из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего. На Украине в 2023 году ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Также ВБ связал повышение классификации Украины с продолжающимся сокращением численности населения (по оценкам банка, с начала военных действий в феврале 2022 года оно сократилось более чем на 15%). ВНД на душу населения вырос на 18,5%, до $5070.

Единственным регионом, где уровень доходов снизился, стали территории на Западном берегу реки Иордан и сектор Газа. Во Всемирном банке отметили, что масштабы конфликта ХАМАС с Израилем, который длится с октября 2023 года, «оказались достаточными, чтобы привести к падению номинального ВВП на 9,2%».