Минобороны открыло социальный центр для участников военной операции

Фото: Минобороны России

В Москве открылся первый военно-социальный центр для участников специальной военной операции, передает ТАСС. В центре военнослужащие, участники специальной военной операции смогут получить социальные, финансовые и административные услуги.

Центр поможет наладить «бесшовное взаимодействие» между военнослужащими, демобилизованными и теми, кто выходит из подчинения министерства, заявила замминистра обороны Анна Цивилева.

По словам замминистра, фонд «Защитники Отечества» получил свыше 1,4 млн запросов о помощи, 70% обращений направили действующие военнослужащие. Цивилева пообещала, что скоро подобные центры будут открыты во всех военных округах.

Сотрудники военно-социального центра будут оказывать помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. Семьям военнослужащих будут помогать в поисках родных.

В марте генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил об обращениях по задержкам выплат раненым участникам военной операции. Жалобы поступали в связи с задержкой специальных выплат, которые положены раненым военным или тем, кому была присвоена государственная награда. Тогда генпрокурор сообщил, что на такие жалобы реагируют оперативно. В частности, в Калининграде отказывали в выплатах раненым военным.

Во время частичной мобилизации осенью 2022 года омбудсмены регионов передавали властям жалобы мобилизованных граждан и об ошибках в проведении мобилизации. Среди самых популярных жалоб было то, что повестки приходили людям, которые являются единственными опекунами детей, родителям многодетных семей или мужчинам, которые не могли служить по состоянию здоровья.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в марте 2023 года обращался в прокуратуру в связи с жалобами мобилизованных. Это произошло после публикации видео, на котором мужчины из региона жалуются на условия службы и на то, что их отправили служить не в обещанные им ранее подразделения.