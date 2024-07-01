Anadolu узнало, что капитан израильского лайнера отказался от дозаправки

Anadolu: капитан израильского самолета сам отказался от дозаправки в Анталье

Капитан самолета израильской компании El Al, совершавшего рейс из Варшавы в Тель-Авив, сам отказался от дозаправки во время незапланированной посадки в Анталье, сообщило Anadolu со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что самолету разрешили совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. «По гуманитарным соображениям самолету должно было быть предоставлено топливо. Но <...> капитан решил отказаться по собственному желанию», — добавили источники.

Как ранее сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на представителя авиакомпании, сотрудники аэропорта отказались дозаправить самолет. Телеканал Kan отметил, что изначально самолет получил разрешение на дозаправку, но потом в ситуацию «вмешались турецкие политические партии».

После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС Турция неоднократно осуждала действия Тель-Авива в секторе Газа. Так, в ноябре 2023 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником», а также призывал расследовать преступления Израиля в секторе Газа.

Власти Израиля отвергают обвинения в нарушении правил ведения войны.