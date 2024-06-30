В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре
В результате пожара в частном доме в Луганске погиб восьмилетний ребенок, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тело ребенка в дверном проеме», — говорится в сообщении. В ведомстве
Во время пожара в доме находились восемь человек, включая шестерых детей. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые увидели возгорание.
Площадь возгорания составила 100 кв. м, в тушении участвовал 21 человек и 4 единицы техники.
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