В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре

В результате пожара в частном доме в Луганске погиб восьмилетний ребенок, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тело ребенка в дверном проеме», — говорится в сообщении. В ведомстве

Во время пожара в доме находились восемь человек, включая шестерых детей. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые увидели возгорание.

Площадь возгорания составила 100 кв. м, в тушении участвовал 21 человек и 4 единицы техники.