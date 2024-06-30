Четверо пожарных пострадали в Донецке при повторном обстреле
Находившиеся на тушении пожара после обстрела Донецка сотрудники МЧС пострадали в результате повторного удара, сообщило ведомство.
«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — говорится в сообщении.
Всего ранения получили четверо пожарных, им удалось самостоятельно добраться до больницы. Поcтрадавших госпитализировали.
Как следует из данных Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), этим утром Донецк подвергался обстрелам как минимум три раза. Во всех случаях город обстреливали 155-мм артиллерийскими снарядами из сел Кухаровка и Галицыновка (находятся примерно в 35 км к западу от Донецка).
Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Только накануне в городе в результате обстрела Петровского района погиб человек, еще двое получили ранения, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. «В районе остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 г.р, мать 1986 г.р и сын 2004 г.р. И погибла бабушка (1956 г.р.)», — написал он.
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