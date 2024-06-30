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Военная операция на Украине ,  
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Четверо пожарных пострадали в Донецке при повторном обстреле

МЧС: четверо пожарных пострадали в Донецке при повторном ударе
Сюжет
Военная операция на Украине
Четверо пожарных, находившиеся на тушении пожара после удара по Донецку, пострадали при повторном обстреле, сообщило МЧС. Им удалось самостоятельно добраться до больницы, после чего их госпитализировали
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Находившиеся на тушении пожара после обстрела Донецка сотрудники МЧС пострадали в результате повторного удара, сообщило ведомство.

«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — говорится в сообщении.

Всего ранения получили четверо пожарных, им удалось самостоятельно добраться до больницы. Поcтрадавших госпитализировали.

Как следует из данных Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), этим утром Донецк подвергался обстрелам как минимум три раза. Во всех случаях город обстреливали 155-мм артиллерийскими снарядами из сел Кухаровка и Галицыновка (находятся примерно в 35 км к западу от Донецка).

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Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Только накануне в городе в результате обстрела Петровского района погиб человек, еще двое получили ранения, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. «В районе остановки общественного транспорта «Боржомная» при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 г.р, мать 1986 г.р и сын 2004 г.р. И погибла бабушка (1956 г.р.)», — написал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Донецк пожарные артиллерийский обстрел МЧС Военная операция на Украине ДНР
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