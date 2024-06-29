СК назвал предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе
Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.
«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.
Эксперты установили, что причиной гибели пяти человек, среди которых четыре женщины, стало отравление продуктами горения. По сообщению телеграм-канала SHOT, все погибшие — граждане Центральной Азии.
29 июня 2024 года ночью в двухэтажном общежитии города Балашихи произошло возгорание. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.
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