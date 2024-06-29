 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК назвал предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Предварительная причина возгорания в общежитии в Балашихе — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.

Эксперты установили, что причиной гибели пяти человек, среди которых четыре женщины, стало отравление продуктами горения. По сообщению телеграм-канала SHOT, все погибшие — граждане Центральной Азии.

В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек
Общество
Фото:МЧС России

29 июня 2024 года ночью в двухэтажном общежитии города Балашихи произошло возгорание. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Пожар Балашиха СК РФ причины пожара
Материалы по теме
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Балашихе
Общество
В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек
Общество
Оперативные службы назвали причину пожара во Фрязино
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе Политика, 12:55
Битва за квантовое превосходство: как компании развивают новые технологии РБК и Сбер, 12:48
ЕС распространил часть российских санкций на Белоруссию Политика, 12:42
Принцип «сверху вниз»: зачем частному инвестору нужна макроэкономика Инвестиции, 12:40
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:25
СК назвал предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе Общество, 12:18
Как социальная сфера оказалась на гребне цифровой волны Отрасли, 12:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суперкомпьютер оценил шансы Италии победить Швейцарию в 1/8 финала Евро Спорт, 11:47
Россиянка погибла в ДТП с сотрудниками АЭС «Аккую» в Турции Общество, 11:46
В Иране не смогли выбрать президента в первом туре Политика, 11:36
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 11:29
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсах РБК и МТС Банк, 11:26
Первый в мире углеродный налог обойдется фермерам Дании в $100 за корову Бизнес, 11:24
Как прошел праздник выпускников «Алые паруса». Фоторепортаж Общество, 11:15 