В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек
В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, погибли пять человек, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Также об этом пишет телеграм-канал Baza.
«Пожар начался в двухэтажном общежитии на Керамической улице. По предварительным данным, погибли пять человек», — сказал собеседник агентства.
В мае в результате пожара в Истре в Московской области в хостеле погибли восемь человек. Возгорание тушили около десяти часов.
Хостел организовал в частном доме 23-летний мужчина. В нем проживали иностранные граждане без регистрации в России. Телеграм-канал SHOT сообщал, что погибшие при пожаре были сотрудниками склада Ozon. В компании рассказали, что мигранты действительно работали на их складе, но они были официально трудоустроены в компании «Прайм», которая как посредник поставляла Ozon персонал.
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