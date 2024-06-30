В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое, погибла четырехлетняя девочка, пострадали ее родители и бабушка с дедушкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок», — написал глава региона в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.

По его словам, все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам после начала военной операции на Украине. Сегодня из-за атаки БПЛА в городе Грайвороне Белгородской области пострадала женщина, также при обстреле FPV-дронами села Богун-Городок в Белгородской области два человека получили ранения.

Накануне, 29 июня, Гладков писал о ряде атак на регион со стороны Украины: в Белгороде восемь раз за день объявляли ракетную опасность. Дроны-камикадзе ударили в том числе по движущимся по дороге легковому автомобилю и «КАМАЗу», ранения получили три человека.