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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое, погибла четырехлетняя девочка, пострадали ее родители и бабушка с дедушкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок», — написал глава региона в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.

По его словам, все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости. 

В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам после начала военной операции на Украине. Сегодня из-за атаки БПЛА в городе Грайвороне Белгородской области пострадала женщина, также при обстреле FPV-дронами села Богун-Городок в Белгородской области два человека получили ранения.

Накануне, 29 июня, Гладков писал о ряде атак на регион со стороны Украины: в Белгороде восемь раз за день объявляли ракетную опасность. Дроны-камикадзе ударили в том числе по движущимся по дороге легковому автомобилю и «КАМАЗу», ранения получили три человека.

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Вячеслав Гладков дроны ВСУ погибшие Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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