В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое, погибла четырехлетняя девочка, пострадали ее родители и бабушка с дедушкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок», — написал глава региона в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.
По его словам, все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам после начала военной операции на Украине. Сегодня из-за атаки БПЛА в городе Грайвороне Белгородской области пострадала женщина, также при обстреле FPV-дронами села Богун-Городок в Белгородской области два человека получили ранения.
Накануне, 29 июня, Гладков писал о ряде атак на регион со стороны Украины: в Белгороде восемь раз за день объявляли ракетную опасность. Дроны-камикадзе ударили в том числе по движущимся по дороге легковому автомобилю и «КАМАЗу», ранения получили три человека.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ