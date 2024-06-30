В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона
Дрон сбросил взрывное устройство на машину в городе Грайвороне Белгородской области, пострадала женщина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.
Автомобиль полностью сгорел. В соседнем доме в трех квартирах из-за взрыва выбило окна.
Накануне в Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку, в результате повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. Гладков тогда уточнил, что никто не пострадал.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ