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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона

Губернатор Гладков: в Грайвороне женщина пострадала при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Дрон сбросил взрывное устройство на машину в городе Грайвороне Белгородской области, пострадала женщина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

Автомобиль полностью сгорел. В соседнем доме в трех квартирах из-за взрыва выбило окна.

В Белгороде дрон сбросил взрывчатку на парковку
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Накануне в Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку, в результате повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. Гладков тогда уточнил, что никто не пострадал.

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Вячеслав Гладков Белгородская область взрывчатка
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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