В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона

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Дрон сбросил взрывное устройство на машину в городе Грайвороне Белгородской области, пострадала женщина, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

Автомобиль полностью сгорел. В соседнем доме в трех квартирах из-за взрыва выбило окна.

Накануне в Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку, в результате повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. Гладков тогда уточнил, что никто не пострадал.