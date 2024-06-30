Два человека пострадали при атаке дронов в Богун-Городке
При обстреле FPV-дронами села Богун-Городок в Белгородской области пострадало двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ», — написал он в телеграм-канале.
По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое, вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.
В селе при обстреле были повреждены четыре частных дома, один из них был разрушен.
Оперативные службы приступят к работам после согласования с Минобороны.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 30 июня, в области дрон сбросил взрывное устройство на машину, пострадала женщина. Автомобиль полностью сгорел. В соседнем доме в трех квартирах из-за взрыва выбило окна.
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