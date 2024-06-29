В Белгороде в восьмой раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это происходит в восьмой раз с начала суток, считая случаи, когда опасность объявлялась во всем регионе.
В предыдущий раз сигнал тревоги одновременно запустили в Белгороде и окрестностях, а также в Шебекино и Шебекинском округе, он звучал около девяти минут.
В течение дня Гладков писал о ряде атак на регион со стороны Украины. Днем дроны-камикадзе ударили по движущимся по дороге легковому автомобилю и «КАМАЗу», ранения получили три человека.
После этого глава региона также сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов в Шебекинском городском округе, а также об атаках беспилотников на Грайворонский городской округ. По его словам, при этих ударах никто из мирного населения не пострадал.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ