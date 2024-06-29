В Белгороде в восьмой раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это происходит в восьмой раз с начала суток, считая случаи, когда опасность объявлялась во всем регионе.

В предыдущий раз сигнал тревоги одновременно запустили в Белгороде и окрестностях, а также в Шебекино и Шебекинском округе, он звучал около девяти минут.

В течение дня Гладков писал о ряде атак на регион со стороны Украины. Днем дроны-камикадзе ударили по движущимся по дороге легковому автомобилю и «КАМАЗу», ранения получили три человека.

После этого глава региона также сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов в Шебекинском городском округе, а также об атаках беспилотников на Грайворонский городской округ. По его словам, при этих ударах никто из мирного населения не пострадал.