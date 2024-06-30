В Генштабе Белоруссии рассказали об условиях применения ядерного оружия
Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие при угрозе своему суверенитету, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник Генштаба вооруженных сил республики Павел Муравейко.
«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать, и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко.
По его словам, возвращение на территорию Белоруссии нестратегического ядерного оружия — это один из последних «сдерживающих факторов».
В то же время Муравейко подчеркнул, что необходимо опираться не только на оружие, но и на «комплексный подход с дипломатией и работой в международных организациях». Он напомнил, что вскоре Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества.
29 июня в Минобороны Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе и отметили, что фиксируют «ничем не обоснованную и пока непонятную активность» у своих границ.
По словам Муравейко, Минск вынужден перемещать на границу белорусские подразделения, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».
В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), ссылаясь на то, что такое оружие в Европе держат США.
Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение ТЯО, 6 мая 2024 года. Цель ядерных учений — «безусловное обеспечение суверенитета» России и Белоруссии.
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