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Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК

Белорусский «Полонез» вышел на дежурство к границе Украины из-за разведки РДК
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Белорусский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом вышел на дежурство к границе с Украиной для проверки готовности войск, сообщил командир подразделения. Его слова приводит пресс-служба Минобороны республики.

«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы республики Белоруссия и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам», — сообщил командир.

Он также добавил, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут.

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Фото:ТАСС

Ранее у белорусского госпогранкомитета появились сведения о том, что подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) находятся в приграничной зоне в Житомирской области Украины и проводят там разведку. В частности, были замечены разведывательные полеты украинских беспилотников.

В связи с этим Минск решил провести комплекс мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории.

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Белоруссия Минобороны боевое дежурство Украина РДК граница
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