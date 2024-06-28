Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК
Белорусский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом вышел на дежурство к границе с Украиной для проверки готовности войск, сообщил командир подразделения. Его слова приводит пресс-служба Минобороны республики.
«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы республики Белоруссия и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам», — сообщил командир.
Он также добавил, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут.
Ранее у белорусского госпогранкомитета появились сведения о том, что подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) находятся в приграничной зоне в Житомирской области Украины и проводят там разведку. В частности, были замечены разведывательные полеты украинских беспилотников.
В связи с этим Минск решил провести комплекс мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории.
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