ЦБ отменил мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов
Действие моратория на ограничения банками по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращено с 1 июля, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Теперь полная стоимость потребительского кредита, заключенного или измененного в третьем квартале 2024-го, не должна превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть или 292% годовых. Регулятор объяснил отмену моратория сохранением «достаточно устойчивого уровня рыночных ставок» на протяжении последних пяти месяцев.
Мораторий действовал с августа 2023 года для кредитных организаций, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (по всем категориям потребительских кредитов), а также микрофинансовых организаций (по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займам). Это решение приняли на фоне повышения ключевой ставки.
Как отмечали в Центробанке, целью моратория было дать «кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам», а также повысить «эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».
С декабря 2023 года ключевая ставка сохраняется на уровне 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала ее «существенное повышение» на предстоящем в июле заседании регулятора.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ