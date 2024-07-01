ЦБ отменил мораторий на ограничение полной стоимости потребкредитов

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Действие моратория на ограничения банками по потребительским кредитам и отдельным видам займов прекращено с 1 июля, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Теперь полная стоимость потребительского кредита, заключенного или измененного в третьем квартале 2024-го, не должна превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть или 292% годовых. Регулятор объяснил отмену моратория сохранением «достаточно устойчивого уровня рыночных ставок» на протяжении последних пяти месяцев.

Мораторий действовал с августа 2023 года для кредитных организаций, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (по всем категориям потребительских кредитов), а также микрофинансовых организаций (по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займам). Это решение приняли на фоне повышения ключевой ставки.

Как отмечали в Центробанке, целью моратория было дать «кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам», а также повысить «эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».

С декабря 2023 года ключевая ставка сохраняется на уровне 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала ее «существенное повышение» на предстоящем в июле заседании регулятора.