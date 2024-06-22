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Финансы ,  
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В России ограничат применение плавающих ставок по кредитам

Путин подписал закон об ограничении применения плавающих ставок по кредитам
Плавающие ставки разрешили устанавливать на ипотечные займы от 15 до 74 млн руб., выданные на срок до 20 лет, и потребительские кредиты, сумма которых в 200 раз выше среднемесячной зарплаты. Новые меры вступят в силу с 1 сентября
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

С 1 сентября в России будет ограничено применение переменных (плавающих) ставок по кредитам, соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.

Проценты по кредиту с плавающей ставкой зависят от условий, прописанных в договоре. Сейчас ставка привязана к ключевой ставке Центробанка, к ней прибавляется банковская ставка в размере 3,5% годовых.

Согласно документу, сумму кредита с плавающей ставкой привязали к среднемесячной номинальной зарплате по данным Росстата, умноженной на 1000 (сейчас составляет около 74 млн руб.). Теперь такой заем разрешено выдавать в двух случаях:

  • если срок ипотечного кредита не превышает 20 лет, а его размер составляет от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (от 15 млн до 74 млн руб.), ставку могут изменить не более чем на 4 п.п.;
  • если сумма потребительского кредита в 200 раз превышает среднемесячную зарплату, ограничений по изменению ставки нет.

При этом финансовая организация обязана уведомить заемщика и предоставить обновленный график платежей не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной плавающей ставки. Клиент, в свою очередь, в течение трех месяцев сможет потребовать изменить сроки возврата кредита не более чем на четыре года, если ранее условия договора не менялись.

Действие этого закона будет распространяться на договоры, заключенные после 1 сентября. Исключениями станут кредиты для компаний из ряда отраслей, которые определит правительство, а также займы в рамках госпрограмм или полученные под поручительство ВЭБ, Корпорации МСП или фондов содействия кредитованию.

Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам
Экономика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Как пояснял ранее один из авторов инициативы, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, целью этого закона является ограничение рисков физлиц и микропредприятий по кредитам с плавающей ставкой. По его словам, большинство подобных договоров предусматривают увеличение процентных ставок из-за изменения ситуации на финансовом рынке, в том числе из-за повышения ключевой ставки Центробанка. «В розничном кредитовании, где заемщики имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании, эти риски в сценарии повышения процентных ставок могут оказаться значимыми», — говорилось в пояснительной записке.

При этом первоначальная версия законопроекта предполагала запрет на плавающую ставку по кредитам, выданным на срок до одного года или более 20 лет. Изменения внесли в рамках второго чтения в Госдуме.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин законопроект ставки по кредитам ограничения Ипотека потребительский кредит

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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