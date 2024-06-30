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Военная операция на Украине ,  
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Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 1 января по 18 июня 2024 года Германия одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило информационное агентство DPA, ссылаясь на Минэкономики.

Как сообщает агентство, около 65% этого экспорта на сумму €4,88 млрд предназначались для Украины.

В числе других крупнейших импортеров — Саудовская Аравия, которая стала закупать оружие после того, как королевство вышло из боевых действий в Йемене и Берлин ослабил ограничения на экспорт оружия в страну.

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В 2023 году, данным агентства, правительство Германии установило новый рекорд по экспорту оружия, разрешив продажи на сумму €12,2 млрд, в основном за счет помощи, направленной Украине.

В конце мая Берлин вслед за Вашингтоном разрешил наносить удары по территории России немецким оружие, хотя Шольц долгое время выступал против того, чтобы Украина применяла немецкое оружие для обстрела российской территории.

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена, сейчас Германия является второй страной после США по объему оказанной помощи Киеву, однако осудил «колебания» Берлина и призвал Шольца как можно быстрее одобрить поставку TAURUS Украине и снять все ограничения на применение западных вооружений.

Власти России критикуют поставки оружия Украине. В Кремле заявляли, что подобные действия ведут к эскалации и не способствуют урегулированию конфликта.

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