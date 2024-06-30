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В Иркутской области загорелся крупный склад

МЧС: в Братске горит склад, площадь пожара составила 6 тыс. кв. м

В Иркутской области загорелся крупный склад
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В Братске Иркутской области сотрудники МЧС тушат пожар на складе готовой продукции, его площадь достигла 6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Братске горит склад готовой продукции на 6 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Возгорание тушат 26 человек и 9 единиц техники, пожар локализован.

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Ранее, 27 июня, в Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м. Тогда в здании частично обрушилась крыша. Через час после начала тушения огонь локализовали.

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Теги
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