В Иркутской области загорелся крупный склад
В Братске Иркутской области сотрудники МЧС тушат пожар на складе готовой продукции, его площадь достигла 6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В Братске горит склад готовой продукции на 6 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
Возгорание тушат 26 человек и 9 единиц техники, пожар локализован.
Ранее, 27 июня, в Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м. Тогда в здании частично обрушилась крыша. Через час после начала тушения огонь локализовали.
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