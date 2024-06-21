Пожар на складе МВД в Ростове локализовали на площади 700 кв. м

Фото: Владислав Шатило / РБК

Video

Пожар на складе снабжения МВД в Ростове-на-Дону локализовали на площади 700 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко ранее сообщил, что пожару присвоили второй ранг из пяти возможных. Никто не пострадал, угрозы распространения огня также нет, добавил он.

Пожар вспыхнул по адресу: улица Вятская, дом 67, где расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД. Очевидцы рассказали DonDay, что у здания обрушилась крыша.

РБК обратился за комментарием в МЧС Ростовской области.

В конце мая в московском районе Новогиреево вспыхнул пожар. Его площадь за несколько часов увеличилась с 2 тыс. до 4 тыс. кв. м. В тушении возгорания в том числе задействовали два вертолета. Телеграм-канал SHOT сообщил, что пожар вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода «Торос».