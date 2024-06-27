МЧС: в Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м

В Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м

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В городе Любим в Ярославской области загорелся ангар с обувью площадью 4,8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

В здании частично обрушилась крыша. Через час после начала тушения огонь локализовали.

26 июня в селе Львы Ярославской области загорелся туристический комплекс. В результате пожара пострадал один человек, здание площадью 600 кв. м было уничтожено полностью. На месте работали более 30 спасателей и 10 единиц техники.

В Ростове-на-Дону 21 июня загорелся склад снабжения МВД. В результате ЧП никто не пострадал. Пожару присвоили второй ранг из пяти возможных.