 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м

МЧС: в Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м

В Ярославской области загорелся склад площадью почти 5 тыс. кв. м
Video

В городе Любим в Ярославской области загорелся ангар с обувью площадью 4,8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

В здании частично обрушилась крыша. Через час после начала тушения огонь локализовали.

Под Ярославлем уничтожили три беспилотника
Политика
Фото:Global Look Press

26 июня в селе Львы Ярославской области загорелся туристический комплекс. В результате пожара пострадал один человек, здание площадью 600 кв. м было уничтожено полностью. На месте работали более 30 спасателей и 10 единиц техники.

В Ростове-на-Дону 21 июня загорелся склад снабжения МВД. В результате ЧП никто не пострадал. Пожару присвоили второй ранг из пяти возможных.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Ярославская область пожары МЧС ЧП
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД
Общество
В Новосибирске загорелся склад с горючими материалами
Общество
В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа Политика, 21:12
FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля Политика, 21:07
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт Политика, 20:59
В SberCIB снизили цель по индексу Мосбиржи на 2024 год до 3400 пунктов Инвестиции, 20:56
Приложение Rutube снова доступно в App Store Общество, 20:42
Павел Дуров прилетел в Астану Технологии и медиа, 20:36
Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП Спорт, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 20:34
Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой Общество, 20:27
Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт Финансы, 20:17
В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала Спорт, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:00
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу Политика, 19:57
К экс-куратору украинской «Большой стройки» Тимошенко пришли с обысками Политика, 19:57