В Новосибирске загорелся склад с горючими материалами
В Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар на складе, передает NGS со ссылкой на региональное управление МЧС.
О пожаре стало известно примерно в 10:19 по местному времени (6:19 мск), сообщили в ведомстве. В здании по адресу: Оловозаводская улица, дом 47, где расположен склад, загорелась кровля.
Впоследствии огонь охватил кровлю на площади 4,5 тыс. кв. м и все здание, из него идет густой черный дым. В помещениях обрушились конструкции.
Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В МЧС уточнили, что на складе находились емкости с горюче-смазочными материалами.
По информации МЧС, пострадавших нет. Движение по улице, где произошло возгорание, временно перекрыли.
По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании, где произошел пожар, находятся студия печати, магазин металлической мебели и стеллажей и филиал компании, которая занимается установкой кондиционеров. Там же расположены магазины автозапчастей и автокосметики, компания по производству изделий из пластмассы, редакция журнала «Мебельщик» и другие организации.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит