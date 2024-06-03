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В Новосибирске загорелся склад с горючими материалами

МЧС: в Новосибирске загорелся склад с горючими материалами

В Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар на складе, передает NGS со ссылкой на региональное управление МЧС.

О пожаре стало известно примерно в 10:19 по местному времени (6:19 мск), сообщили в ведомстве. В здании по адресу: Оловозаводская улица, дом 47, где расположен склад, загорелась кровля.

Впоследствии огонь охватил кровлю на площади 4,5 тыс. кв. м и все здание, из него идет густой черный дым. В помещениях обрушились конструкции.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В МЧС уточнили, что на складе находились емкости с горюче-смазочными материалами.

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Фото:МЧС России

По информации МЧС, пострадавших нет. Движение по улице, где произошло возгорание, временно перекрыли.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании, где произошел пожар, находятся студия печати, магазин металлической мебели и стеллажей и филиал компании, которая занимается установкой кондиционеров. Там же расположены магазины автозапчастей и автокосметики, компания по производству изделий из пластмассы, редакция журнала «Мебельщик» и другие организации.

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