Идеолог Brexit прервал выступление из-за плаката с Путиным и эмодзи ❤️
В Великобритании активисты вывесили плакат с изображением российского президента Владимира Путина за спиной лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, из-за чего тот вынужденно прервал выступление на предвыборном митинге, сообщает The Independent.
Мероприятие проходило в Уолтон-он-Нейзе в Эссексе. Баннер опустили на дистанционно управляемой платформе, когда Фарадж выступал перед собравшимися, пишет издание.
На кадрах, которые показала газета, можно увидеть плакат с изображением Путина: российский президент улыбается и показывает одобрительный жест (сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем). Под фотографией размещена надпись: «I❤️Nigel» («Я люблю Найджела»).
Увидев плакат, Фарадж спросил, кто разместил его у него за спиной. После этого он пошутил, что кто-то из сотрудников центра «должен быть уволен», передает издание.
Ответственность за срыв выступления взяли на себя активисты движения Led By Donkeys («Ведомые ослами»). Его представители, в частности, выступали против Brexit — выхода Великобритании из Европейского союза.
Найджел Фарадж — один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он баллотируется как кандидат от своей партии от одномандатного округа Клактон в рамках всеобщих выборов. На них будут избраны депутаты палаты Общин (нижней в британском парламенте), голосование состоится 4 июля.
В конце июня Фарадж обвинил западные страны в начале полномасштабного конфликта России и Украины, а британские власти — в срыве мирных переговоров.
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