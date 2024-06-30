Идеолог Brexit прервал выступление из-за плаката с Путиным и эмодзи ❤️

Активисты на митинге вывесили плакат с Путиным за спиной идеолога Brexit Фараджа

Ответственность за срыв выступления взяли на себя активисты Led By Donkeys, выступавшие против Brexit. Фарадж ранее обвинил Запад в начале конфликта России и Украины, а Лондон — в срыве переговоров

Фото: Reuters

В Великобритании активисты вывесили плакат с изображением российского президента Владимира Путина за спиной лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа, из-за чего тот вынужденно прервал выступление на предвыборном митинге, сообщает The Independent.

Мероприятие проходило в Уолтон-он-Нейзе в Эссексе. Баннер опустили на дистанционно управляемой платформе, когда Фарадж выступал перед собравшимися, пишет издание.

На кадрах, которые показала газета, можно увидеть плакат с изображением Путина: российский президент улыбается и показывает одобрительный жест (сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем). Под фотографией размещена надпись: «I❤️Nigel» («Я люблю Найджела»).

Увидев плакат, Фарадж спросил, кто разместил его у него за спиной. После этого он пошутил, что кто-то из сотрудников центра «должен быть уволен», передает издание.

Ответственность за срыв выступления взяли на себя активисты движения Led By Donkeys («Ведомые ослами»). Его представители, в частности, выступали против Brexit — выхода Великобритании из Европейского союза.

Найджел Фарадж — один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он баллотируется как кандидат от своей партии от одномандатного округа Клактон в рамках всеобщих выборов. На них будут избраны депутаты палаты Общин (нижней в британском парламенте), голосование состоится 4 июля.

В конце июня Фарадж обвинил западные страны в начале полномасштабного конфликта России и Украины, а британские власти — в срыве мирных переговоров.