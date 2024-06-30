Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса»

Crocus Group планирует восстановить периметр концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате теракта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Собеседник агентства отметил, что общая площадь здания составляла порядка 400 тыс. кв. м., из них 10 тыс. кв. м. — это прогоревшие кровля и периметр.

В непосредственной близости от сгоревшего концертного зала находятся и другие объекты, котoрые eжедневно пoсещает бoльшое кoличество людей, пояснил представитель компании. Поэтому важно привести в порядок периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для окружающих, сказал он.

Окончательного решения о создании на месте теракта мемориала в память о погибших или восстановлении других конструкций пока нет, добавил собеседник агентства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, еще более 550 пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в нападении есть украинский след. Киев отвергает подобные обвинения.

Следственный комитет возбудил дела о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). По делу о теракте задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей. Среди арестованных — четверо предполагаемых участников нападения, все они — уроженцы Таджикистана. По сведениям «Коммерсанта», фигурантами дела об оказании небезопасных услуг стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но обоих отпустили под подписку о невыезде.

В начале июня губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для территории, на которой расположен концертный зал, подготовлена концепция благоустройства. По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником. Однако финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта, уточнил Воробьев.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов отметил, что «какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала». Воробьев, в свою очередь, исключил строительство новой концертной площадки и ее восстановление.