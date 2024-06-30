 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса»

Crocus Group решила восстановить периметр сгоревшего при теракте «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Crocus Group планирует восстановить периметр концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате теракта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Собеседник агентства отметил, что общая площадь здания составляла порядка 400 тыс. кв. м., из них 10 тыс. кв. м. — это прогоревшие кровля и периметр.

В непосредственной близости от сгоревшего концертного зала находятся и другие объекты, котoрые eжедневно пoсещает бoльшое кoличество людей, пояснил представитель компании. Поэтому важно привести в порядок периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для окружающих, сказал он.

Окончательного решения о создании на месте теракта мемориала в память о погибших или восстановлении других конструкций пока нет, добавил собеседник агентства.

Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, еще более 550 пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в нападении есть украинский след. Киев отвергает подобные обвинения.

Следственный комитет возбудил дела о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). По делу о теракте задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей. Среди арестованных — четверо предполагаемых участников нападения, все они — уроженцы Таджикистана. По сведениям «Коммерсанта», фигурантами дела об оказании небезопасных услуг стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но обоих отпустили под подписку о невыезде.

В начале июня губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для территории, на которой расположен концертный зал, подготовлена концепция благоустройства. По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником. Однако финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта, уточнил Воробьев.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов отметил, что «какой-то мемориал обязательно будет создан: в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала». Воробьев, в свою очередь, исключил строительство новой концертной площадки и ее восстановление.

Теги
«Крокус Сити Холл» Crocus Group восстановительные работы концертный зал
Материалы по теме
Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала
Общество
Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса»
Общество
Минздрав сообщил об остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Проводник сошедшего поезда в Коми рассказал о первых минутах после аварии Общество, 01:06
В Пензенской области планерист упал с высоты 900 м и разбился Общество, 01:04
Пушилин заявил о погибшей и четырех пострадавших при обстреле Донецка Политика, 00:33
Германия победила в грозовом матче и вышла в 1/4 финала Евро⁠ Спорт, 00:22
Германия и Швейцария вышли в 1/4 финала. Что происходит на Евро Спорт, 00:15
Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса» Общество, 00:11
Никки Хейли предупредила, что замена Байдена не поможет Трампу Политика, 00:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара Общество, 29 июн, 23:41
Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии Спорт, 29 июн, 23:09
Кеннеди-младший заявил об укреплении экономики России благодаря санкциям Политика, 29 июн, 23:09
Глава МИД Польши призвал «заново научиться играть» в эскалацию Политика, 29 июн, 23:08
Матч Германии и Дании в 1/8 финала Евро прерван из-за грозы⁠ Спорт, 29 июн, 22:47
В Коми простились с погибшими при сходе поезда с рельсов Общество, 29 июн, 22:47
Байден назвал «движимого местью» Трампа реальной угрозой для США Политика, 29 июн, 22:26