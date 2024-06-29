Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара

На Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Украине произошло короткое замыкание, в результате загорелся один трансформатор, передает «Суспiльне» со ссылкой на представителя «Теплокоммунэнерго» Алексея Щербину.

«Предварительно было короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Это не очень серьезное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано», — сказал он, отметив, что специалисты уже восстанавливают работу станции.

Пожар, по словам Щербины, охватил площадь в 9 кв. м. Он допустил, что причиной возгорания могло стать перенапряжение в сети.

Щербина пообещал, что объект введут в работу в течение двух часов — ближе к полуночи по местному времени (совпадает с мск).