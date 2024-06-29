Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара
На Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Украине произошло короткое замыкание, в результате загорелся один трансформатор, передает «Суспiльне» со ссылкой на представителя «Теплокоммунэнерго» Алексея Щербину.
«Предварительно было короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Это не очень серьезное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано», — сказал он, отметив, что специалисты уже восстанавливают работу станции.
Пожар, по словам Щербины, охватил площадь в 9 кв. м. Он допустил, что причиной возгорания могло стать перенапряжение в сети.
Щербина пообещал, что объект введут в работу в течение двух часов — ближе к полуночи по местному времени (совпадает с мск).
Черниговская тепловая электроцентраль расположена на юго-западе Чернигова. Она сооружена по проекту Киевского отделения ГБПИ «Промэнергопроект» и введена в эксплуатацию в 1964 году. Проектная мощность ТЭЦ — 210 МВт и 409 Гкал/час. Основное топливо — каменный уголь. Предприятие обслуживает более 590 жилых домов в Чернигове.
В 2022 году после начала военной операции на Украине комплекс ТЭЦ получил повреждения. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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