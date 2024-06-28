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Глава МВД Польши велел проверить «российский след» в пожаре на АЗС

Глава МВД Польши велел проверить пожар на АЗС в Славкове на российский след
С начала года в Польше было арестовано десять человек по подозрению в причастности к диверсиям на территории страны, сообщил глава МВД. Москва называет обвинения в диверсиях голословными
Фото: Raf.Adamczyk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Raf.Adamczyk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк поручил Агентству внутренней безопасности (ABW, польская спецслужба) и полиции проверить на «российский след» пожар на АЗС в Славкове Силезского воеводства, передает Wiadomosci.

Во время пресс-конференции в Варшаве Семоняка спросили о мониторинге гибридной деятельности, которую осуществляют группы, «вдохновленные Россией или Белоруссией». Как отмечает газета, вопросы возникли в контексте пожара на АЗС в Славкове.

Министр в ответ заверил, что борьба с потенциальными диверсиями является одним из приоритетов министерства и полиции. «В связи с подобными действиями начиная с конца января этого года арестованы десять человек, и мы постоянно работаем в этом направлении», — отметил Семоняк.

Говоря о пожаре в Славкове, он уточнил, что его причины в настоящее время анализируются, даны распоряжения полиции и спецслужбам «обратить на это дело особое внимание». «Расследование идет, и, конечно, в каждой ситуации такого типа, в отличие от нескольких лет назад, надо учитывать этот катастрофический российский след», — подчеркнул политик.

Пожар в Славкове вспыхнул в пятницу утром на внутриведомственной автозаправочной станции. На объекте находились четыре резервуара с дизельным топливом общей вместимостью 40 тыс. л. Однако неизвестно, сколько нефти было в резервуарах и сколько топлива сгорело. Пожарным в течение нескольких часов удалось справиться с огнем и не допустить взрыва расположенных поблизости баллонов с ацетиленом.

Как отмечает Wiadomosci, в Славкове находится «Евротерминал», который является самым западным перевалочным терминалом, соединяющим железнодорожные линии с широкой колеей (1520 мм) и линии узкой ширины (1435 мм). Через него, в частности, перевозятся грузы с Дальнего Востока и Азии в Западную Европу.

В Польше арестовали десять человек, заподозренных в диверсиях
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Фото:Omar Marques / Getty Images

В середине мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики, которые якобы были связаны с Россией. Туск добавил, что во Вроцлаве был «довольно громкий случай, когда была пресечена попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод».

Британская Financial Times (FT) в том же месяце сообщила об обеспокоенности европейских спецслужб в связи с тем, что Москва якобы готовит взрывы, поджоги и повреждения инфраструктурных объектов в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот материал несерьезным, а обвинения в адрес Москвы — голословными. По его словам, «их становится все больше по поводу и без повода».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг при этом отмечал, что альянс находится в состоянии повышенной готовности из-за ряда недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями, и усиления «российской разведывательной активности». Вместе с тем, отвечая на вопрос о предполагаемых попытках российских диверсий (поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО), он воздержался от того, чтобы возложить ответственность на Кремль.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша пожары АЗС российский след диверсия
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