На месте схода вагонов в Коми начали укладку нового пути

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В Коми на месте схода нескольких вагонов пассажирского поезда укладывают новые пути, сообщила пресс-служба РЖД.

«Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми. Ведется укладка нового пути», — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе сообщили, что поезда идут по соседнему неповрежденному пути.

Девять из 14 вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня. В результате происшествия пострадали более 40 человек, еще трое погибли, в их числе 16-летняя девочка.

В РЖД допустили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.