В частях Курской и Белгородской областей объявили тревогу

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В отдельных районах Курской и Белгородской областей снова объявлены опасность беспилотников и ракетная опасность. Об этом сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков.

В Курской области — Беловский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы.

В Белгородской — в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе.

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