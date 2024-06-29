В частях Курской и Белгородской областей объявили тревогу
В отдельных районах Курской и Белгородской областей снова объявлены опасность беспилотников и ракетная опасность. Об этом сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков.
В Курской области — Беловский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы.
В Белгородской — в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе.
Материал дополняется.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ