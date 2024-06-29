В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, врио губернатора Алексей Смирнов призвал жителей укрыться в помещениях без окон или пройти в укрытие.
В Белгороде и Белгородском районе также ввели режим ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в тот же день оба региона подверглись атакам беспилотников со стороны Украины. В Курской области при ударе коптера по жилому дому в деревне Городище погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека были ранены, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Белгородской области украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили, в результате ранения получили три мирных жителя.
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