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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: d_odin / Shutterstock
Фото: d_odin / Shutterstock

В Курской области объявлена ракетная опасность, врио губернатора Алексей Смирнов призвал жителей укрыться в помещениях без окон или пройти в укрытие.

В Белгороде и Белгородском районе также ввели режим ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Ранее в тот же день оба региона подверглись атакам беспилотников со стороны Украины. В Курской области при ударе коптера по жилому дому в деревне Городище погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека были ранены, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Белгородской области украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили, в результате ранения получили три мирных жителя.

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Курская область ракетная опасность Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Алексей Смирнов
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгородской области дроны атаковали автомобили и ранили трех человек
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Над Белгородской областью сбили дрон
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В курской деревне при атаке коптера погибли пять человек
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