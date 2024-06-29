 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области дроны атаковали автомобили и ранили трех человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранены три мирных жителя, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Под удар попали легковой автомобиль в селе Богун-Городок Борисовского района — пострадали мужчина и женщина — и КАМАЗ на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка. Пострадал водитель.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Водителя КАМАЗа госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Второй мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. Женщина — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма.

Над Белгородской областью сбили дрон
Политика
Фото:Минобороны России

По словам Гладкова, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

24 июня 2024 года двое мужчин в Белгородской области пострадали при ударе дрона по автомобилю. Первый — в селе Муром Шебекинского городского округа. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног. Второй — в районе села Безымено Грайворонского городского округа. Водитель получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны атака пострадавшие
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили дрон
Политика
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика
Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Мэрия подтвердила планы открытия трех линий метро в Москве к 2030 году Город, 16:05
Аргентина сыграет с Перу на Кубке Америки без Месси и главного тренера Спорт, 15:58
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность Политика, 15:50
Azur Air объяснила задержку вылета рейса Анталья — Москва на пять часов Общество, 15:42
Bloomberg узнал, почему пранк с главой ФРС США оказался успешным Политика, 15:29
ПСЖ не будет продлевать контракт с получившим удар копытом вратарем Спорт, 15:19
В Белгородской области дроны атаковали автомобили и ранили трех человек Политика, 15:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино Общество, 14:51
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 14:44
Ферстаппен выиграл спринт на этапе «Формулы-1» в Австрии Спорт, 14:35
На Украине проверят экс-командующего объединенными силами ВСУ Политика, 14:29
Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 Политика, 14:21
Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 14:09
Минск назвал дискриминацией недопуск своей делегации на сессию ПА ОБСЕ Политика, 14:01