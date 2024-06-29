В Белгородской области дроны атаковали автомобили и ранили трех человек

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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранены три мирных жителя, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Под удар попали легковой автомобиль в селе Богун-Городок Борисовского района — пострадали мужчина и женщина — и КАМАЗ на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка. Пострадал водитель.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Водителя КАМАЗа госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Второй мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. Женщина — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма.

По словам Гладкова, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

24 июня 2024 года двое мужчин в Белгородской области пострадали при ударе дрона по автомобилю. Первый — в селе Муром Шебекинского городского округа. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног. Второй — в районе села Безымено Грайворонского городского округа. Водитель получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.