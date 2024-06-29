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Военная операция на Украине ,  
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В курской деревне при атаке коптера погибли пять человек

Смирнов: в курской деревне Городище коптер атаковал дом, погибли пять человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище, погибли пятеро, в том числе двое детей. По данным Минобороны, ночью над Крымом, Тверской, Брянской и Белгородской областями сбили шесть дронов

Украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека ранены, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Городище находится в Рыльском районе, который граничит с Сумской областью Украины.

Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над российскими регионами
Политика

Приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются воздушным атакам после начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года. 26 июня над Дмитриевским районом Курской области сбили ракету, а два дня спустя Смирнов сообщил об уничтожении девяти дронов и обстреле трех районов.

Минувшей ночью, по данным российского Минобороны, ПВО перехватила по два дрона над Тверской областью и Крымом, еще по одному — над Брянской и Белгородской областями.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область БПЛА Военная операция на Украине беспилотники
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