В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю

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В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Водитель получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ.

«Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.

Днем 24 июня под удар беспилотника в Белгородской области попал еще один движущийся легковой автомобиль: водитель получил сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения рук и ног. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа.

22 июня 2024 года в Белгороде и Белгородском районе сработали средства ПВО, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Ночью в городе и окрестностях ненадолго объявили ракетную опасность, утром режим несколько раз вводили повторно.