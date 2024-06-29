Над Белгородской областью сбили дрон

Фото: Минобороны России

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Утром Минобороны также отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике.

Накануне над Белгородской областью ПВО сбила украинский малоразмерный воздушный шар, в тот же день глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле со стороны ВСУ города Грайворон Белгородской области.