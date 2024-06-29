Над Белгородской областью сбили дрон
Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Утром Минобороны также отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике.
Накануне над Белгородской областью ПВО сбила украинский малоразмерный воздушный шар, в тот же день глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле со стороны ВСУ города Грайворон Белгородской области.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ