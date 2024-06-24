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Военная операция на Украине ,  
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Дрон попал в легковой автомобиль в Белгородской области

В Муроме Шебекинского округа при атаке дрона ранен водитель легковой машины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Движущийся легковой автомобиль в Белгородской области попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. «Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

Он заверил, что всю необходимую помощь пострадавший получит.

Грайворон в Белгородской области попал под обстрел
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.

В понедельник утром губернатор сообщал об обстреле Грайворона, три человека пострадали.

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Теги
Персоны
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков дрон раненый
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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