В Муроме Шебекинского округа при атаке дрона ранен водитель легковой машины

Дрон попал в легковой автомобиль в Белгородской области

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Движущийся легковой автомобиль в Белгородской области попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. «Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

Он заверил, что всю необходимую помощь пострадавший получит.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.

В понедельник утром губернатор сообщал об обстреле Грайворона, три человека пострадали.