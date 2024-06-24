Дрон попал в легковой автомобиль в Белгородской области
Движущийся легковой автомобиль в Белгородской области попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. «Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил Гладков.
Он заверил, что всю необходимую помощь пострадавший получит.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.
В понедельник утром губернатор сообщал об обстреле Грайворона, три человека пострадали.
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