ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью
Над Белгородской областью ПВО сбили украинский малоразмерный воздушный шар, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. По данным ведомства, объект был запущен с территории Украины.
Утром 28 июня глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ночью ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области. Повреждены десять частных домовладений, никто из жителей не пострадал, уточнил губернатор.
Последний раз малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, силы ПВО сбили 25 июня над Ростовской областью. 27 мая такой же объект был уничтожен над Московской областью.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ