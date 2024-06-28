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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбили малоразмерный воздушный шар над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Белгородской областью ПВО сбили украинский малоразмерный воздушный шар, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Около 11.00 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. По данным ведомства, объект был запущен с территории Украины.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром 28 июня глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ночью ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области. Повреждены десять частных домовладений, никто из жителей не пострадал, уточнил губернатор.

Последний раз малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, силы ПВО сбили 25 июня над Ростовской областью. 27 мая такой же объект был уничтожен над Московской областью.

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