Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над российскими регионами

В ночь на 29 июня над четырьмя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В частности, два БПЛА перехватили над Тверской областью, столько же — над Крымом. По одному дрону уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

Ночью 29 июня в Брянской области заявили о сбитом средствами противовоздушной обороны украинском беспилотнике. О падении обломков двух БПЛА также сообщили власти Тверской области.

Утром 28 июня Минобороны сообщило, что силами ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников над территорией России. Над Брянской областью сбили 12 БПЛА, над Смоленской — девять, еще два — над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.