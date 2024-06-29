Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над российскими регионами
В ночь на 29 июня над четырьмя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В частности, два БПЛА перехватили над Тверской областью, столько же — над Крымом. По одному дрону уничтожили в Белгородской и Брянской областях.
Ночью 29 июня в Брянской области заявили о сбитом средствами противовоздушной обороны украинском беспилотнике. О падении обломков двух БПЛА также сообщили власти Тверской области.
Утром 28 июня Минобороны сообщило, что силами ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников над территорией России. Над Брянской областью сбили 12 БПЛА, над Смоленской — девять, еще два — над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.
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