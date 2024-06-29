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Военная операция на Украине ,  
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Минск назвал дискриминацией недопуск своей делегации на сессию ПА ОБСЕ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: oscepa / Flickr
Фото: oscepa / Flickr

Минск возмутился отказом властей Румынии разрешить въезд белорусской делегации для участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Заявление белорусских парламентариев опубликовано на сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия.

«Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Белорусская сторона, по заявлению парламентариев, не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении их страны. Они назвали недопуск парламентской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте примером откровенной предвзятости и дискриминации.

Также парламентарии подчеркнули, что республика принимает активное участие в деятельности ПА ОБСЕ и поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами — членами ОБСЕ.

Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Запретительные меры коснутся всех членов российской и белорусской делегаций, парламентариев и технический персонал.

15 июня 2024 года власти Румынии отказали в выдаче виз российской делегации для посещения сессии ПА ОБСЕ. В тот же день к участию в сессии не допустили Белоруссию.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе существует с 1973 года. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки — в их числе Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В сфере компетенции ОБСЕ — предотвращение конфликтов, содействие экономическому развитию, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и соблюдение полного уважения прав человека и основных свобод.

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